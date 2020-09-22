جيفرى يؤكد مواصلة الدعم الأمريكى لإقليم كردستان فى مواجهة الإرهاب

أكد الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى سوريا، المبعوث إلى التحالف الدولى ضد داعش "جيمس جيفري"، اليوم الثلاثاء، مواصلة دعم بلاده لإقليم كردستان في مواجهة الإرهاب، خلال اجتماعه مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.وقالت رئاسة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن بارزاني بحث مع جيفري آخر تطورات الأوضاع في سوريا ومهام التحالف الدولي ضد داعش ومكافحة أنشطة ومخاطر الإرهاب في سوريا والعراق.وشدد جيفري خلال الاجتماع على استمرار الولايات المتحدة والتحالف الدولى فى مساندة الكرد وشركائهم لمواجهة الإرهاب والقضاء النهائي على داعش في سوريا وإقليم كردستان والعراق، لافتًا إلى أن بلاده تقدم كل المساعدات اللازمة للبيشمركة والقوات العراقية بهذا الغرض.وعبر المبعوث الأمريكي عن دعم وترحيب الولايات المتحدة للحوار بين الأطراف الكردية فى سوريا، مشيرًا إلى الدور الإيجابي للرئيس نيجيرفان بارزاني في الحوار بين الأطراف الكردية فى سوريا والتقريب بينها.بدوره، أعرب رئيس إقليم كردستان عن شكره للولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش على دعمهم المستمر، مؤكدًا أهمية استمرار مهام التحالف الدولى بالنسبة لإقليم كردستان والعراق وشركائهما في المنطقة حتى ضمان القضاء التام على داعش.