رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جيفرى يؤكد مواصلة الدعم الأمريكى لإقليم كردستان فى مواجهة الإرهاب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:32 م
جيمس جيفري
جيمس جيفري
أ ش أ
طباعة
أكد الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى سوريا، المبعوث إلى التحالف الدولى ضد داعش "جيمس جيفري"، اليوم الثلاثاء، مواصلة دعم بلاده لإقليم كردستان في مواجهة الإرهاب، خلال اجتماعه مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وقالت رئاسة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن بارزاني بحث مع جيفري آخر تطورات الأوضاع في سوريا ومهام التحالف الدولي ضد داعش ومكافحة أنشطة ومخاطر الإرهاب في سوريا والعراق.

وشدد جيفري خلال الاجتماع على استمرار الولايات المتحدة والتحالف الدولى فى مساندة الكرد وشركائهم لمواجهة الإرهاب والقضاء النهائي على داعش في سوريا وإقليم كردستان والعراق، لافتًا إلى أن بلاده تقدم كل المساعدات اللازمة للبيشمركة والقوات العراقية بهذا الغرض.

وعبر المبعوث الأمريكي عن دعم وترحيب الولايات المتحدة للحوار بين الأطراف الكردية فى سوريا، مشيرًا إلى الدور الإيجابي للرئيس نيجيرفان بارزاني في الحوار بين الأطراف الكردية فى سوريا والتقريب بينها.

بدوره، أعرب رئيس إقليم كردستان عن شكره للولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش على دعمهم المستمر، مؤكدًا أهمية استمرار مهام التحالف الدولى بالنسبة لإقليم كردستان والعراق وشركائهما في المنطقة حتى ضمان القضاء التام على داعش.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات 5

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات سبتمبر

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

الحرائق تدمر قرابة 6100 منزل فى كاليفورنيا

سبب نفوق عشرات الحيتان فى أستراليا

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

«وسط البلد» على مسرح النافورة بالأوبرا.. الليلة

ملتقى «شباب الحدود» ينظم جولة للمعهد القومي لعلوم البحار

16 عامًا مدة كتابة الجامع الصحيح للإمام البخاري

وفد السفارة المصرية يلتقي بمدير متحف بوشكين في موسكو