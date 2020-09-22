ضبط 7 قضايا بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لضبط الخارجين عن القانون، وفرض الرقابة على الأسواق.أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 7 قضايا تجميع سجائر بغرض بيعها بأزيد من السعر المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بإجمالي مضبوطات 4490 عبوة سجائر.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.