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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على وزير «تعليم» مزيف بالبحيرة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:34 م
رجال الأمن
رجال الأمن
البحيرة معوض هويدى
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تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع غرب الدلتا، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط شخص يدير صفحات على موقع "فيسبوك" وينتحل صفة وزير التربية والتعليم لنشر أخبار ومنشورات تحوي معلومات خاصة بالعملية التعليمية.

وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة غرب الدلتا عن وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باسم "وزير التربية والتعليم"، و"التعليم بكل تفاصيله" ويقوم المسئول عن إدارتها بنشر منشورات تتضمن انتحال صفة وزير التربية والتعليم وأخبار عن المسئولين بوزارة التربية والتعليم الأمر الذي يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "محمد" والمقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة شرطة الدلنجات، وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم.

وتم ضبط الهاتف الخاص به، وبالفحص تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة، كما تبين وجود الصفحة المسماة باسم "وزير التربية والتعليم"، وتحرر المحضر رقم 15962 لسنة 2020 وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أحمد رجب، وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار محمد أكرم حمودة، أمانة سر حسن ياسي،ن حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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