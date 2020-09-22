مسئول إيطالي: استفتاء تقليص عدد النواب انتصار برلماني لا حكومي

قال ريكّاردو فراكّارو، وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن الاستفتاء حول تقليص عدد البرلمانيين ليس انتصارًا للحكومة بل للبرلمان والمواطنين الإيطاليين بشكل عام.وأضاف وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، في تصريحات متلفزة وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية: "أنا راضٍ عن انتصار- النعم- إنها نتيجة لم يكن مسلّمًا بها، فدفع البرلمان إلى الانكماش ليكون أكثر كفاءة هو أمر غير عادي، حتى بالنظر إلى تاريخ بلادنا".وكان الاستفتاء قد بدأ أمس الأول الأحد وانتهى عصر أمس الإثنين، وتمخض عن فوز المؤيدين للتقليص بنسبة 69.64٪ (17,168,495 صوتًا) بينما حظي المعارضون بنسبة 30.36٪ من الأصوات (7,484,941) صوتًا.وكان الإيطاليون قد شاركو يومي 20 و21 سبتمبر الجاري في استفتاء بتخفيض ثلث نوابهم وأعضاء مجلس الشيوخ، حيث سينخفض عدد أعضاء مجلس النواب الإيطالي (الغرفة الأدني بالبرلمان) من 630 عضوًا إلى 400 عضو، بينما سينخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الأعلى من البرلمان) من 315 عضوًا إلى 200 عضو.ومن المتوقع أن يؤثر تعديل البرلمان ومجلس الشيوخ الإيطالي على انتخابات رئيس الجمهورية، الذي يتم انتخابه كل 7 سنوات في جلسة مشتركة لكلا الجانبين.