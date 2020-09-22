نائب محافظ القاهرة: استعدادات لاستقبال فصل الشتاء

شدد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على رؤساء الأحياء بالمرور على البالوعات ومتابعة المنخفضات قبل بدء موسم الشتاء، مؤكدًا أنه يمر بشكل دوري لمتابعة البالوعات المنخفضات حسب تشديدات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وأشار "صابر"، خلال حديثه لـ"الدستور"، اليوم الثلاثاء، إلى إغلاق نفق العروبة وردمه كان كان في الأساس بسبب تكدس المياه داخله في فصل الشتاء، موضحًا أن تكليفات المحافظ جاءت بالمتابعة الدورية ورفع درجة الاستعداد داخل الأحياء.وقال إبراهيم عوض، مدير غرفتي المتابعة وإدارة الأزمات والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن المحافظة استعدت بمراجعة مخرات السيول والتأكيد عليها من قبل رؤساء الأحياء، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء.