«شباب الأعمال» ينظم ندوة «حماية النشاط الاقتصادى» في الإسكندرية

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، فرع الإسكندرية، ندوة مع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجاري الدولى تحت عنوان «حماية النشاط الاقتصادي عبر الاتفاق على التحكيم المؤسسي»، برئاسة الدكتور محمد الحمامى رئيس فرع الجمعية بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وبحضور نجلاء عقل نائب رئيس الفرع، وبعض من أعضاء الجمعية، وأدار الجلسة جمال أبوعلى الأمين العام للجمعية.وتحدث الدكتور إسماعيل سليم عن كيفية تأمين عقود مشروعات رجال الأعمال سواء كانت كبيرة أو صغيرة من خلال الاتفاق على التحكيم وأيضًا من خلال الوسائل البديلة المناسبة لتسوية المنازعات، حيث إنه كان الاهتمام الأكبر على الحقوق والالتزامات المادية والمقابل المادى بين أي طرفين عند الاتفاق على عقد، ولكن قليلا ما يكون التركيز على ماذا سيحدث عند النزاع، حيث أكد الدكتور إسماعيل على الاهتمام بشرط تسوية المنازعات عند الاتفاق على العقود التجارية أو الاقتصادية.وأوضح «سليم» أهمية التحكيم خاصة فى المنازعات الدولية، كما تحدث عن الوساطة حيث إنها تختلف عن التحكيم فهي وسيلة من وسائل التحكيم الودية، حيث يتم تعيين وسيط محايد مدرب على أعلى مستوى للفصل ومحاولة تسهيل المفاوضات بين الطرفين.واتفقت الجمعية على إمضاء بروتوكول تعاون فى مجالات التحكيم الوساطة التي يقوم بها المركز وأيضًا تنظيم دورات تدريبية فى مجال الوساطة.يعتبر مركز القاهرة الإقليمى هو منظمة دولية غير حكومية، وهو من أكبر عشر مراكز فى العالم للتحكيم الدولى، وتعتبر المنظمة الأم للمركز هى منظمة «ALCO African Legal Consultative Organization»، وهى منظمة دولية تضم 46 دولة للتعاون القانوني لتكون المستشار القانونى للدول الآسيوية والإفريقية المستقلة، ويختص المركز فى المساعدة الاستشارية بخصوص بند تسوية المنازعات.