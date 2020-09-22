مقدمة من بطريركية الروم.. وصول 50 طنًا من المساعدات المصرية لبيروت

وصل إلى مرفأ بيروت 50 طنًّا من المساعدات الغذائية المقدمة من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في مصر إلى كل من البطريركية المارونية وبطريركية الروم الكاثوليك وبطريركية الروم الأرثوذكس وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، في إطار تواصل الدعم المصري للشعب اللبناني في مواجهة الأزمة الحالية.وصرح السفير ياسر علوي بأن هذه المساعدات تأتي استكمالًا للجسرين الجوي والبحري اللذان أطلقتهما مصر في أعقاب انفجار مرفأ بيروت تجسيدًا للتضامن الرسمي والشعبي المصري مع لبنان لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية مستنفرة بالكامل لدعم الأشقاء في لبنان.