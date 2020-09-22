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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقدمة من بطريركية الروم.. وصول 50 طنًا من المساعدات المصرية لبيروت

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
مساعدات مصرية
مساعدات مصرية
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وصل إلى مرفأ بيروت 50 طنًّا من المساعدات الغذائية المقدمة من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في مصر إلى كل من البطريركية المارونية وبطريركية الروم الكاثوليك وبطريركية الروم الأرثوذكس وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، في إطار تواصل الدعم المصري للشعب اللبناني في مواجهة الأزمة الحالية.

وصرح السفير ياسر علوي بأن هذه المساعدات تأتي استكمالًا للجسرين الجوي والبحري اللذان أطلقتهما مصر في أعقاب انفجار مرفأ بيروت تجسيدًا للتضامن الرسمي والشعبي المصري مع لبنان لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية مستنفرة بالكامل لدعم الأشقاء في لبنان.
مساعدات مصرية
مساعدات مصرية

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