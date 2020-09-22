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سارة خليف تكتب: «عاهات وتقاليد»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
سارة خليف
سارة خليف
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بالرغم من التطور الفكري والوعي الثقافي الذي شهدته مصر فى الآونة الأخيرة، إلا إن الخلاص من بعض العادات والتقاليد صعبًا لا يزال صعبًا، خاصة فى مجتمعات مثل مجتمعنا الذى اختلط فيه العيب بالحرام، أي اختلطت فيه العادات والتقاليد بالدين، فهناك الكثير من العادات والتقاليد التى أصبحت تمرر تحت عباءة الدين، لاسيما أن أغلب هذه العادات والتقاليد؛ ما هى إلا موروثات، أغلبها بعيد عن العقل والمنطق، لذا فنجد أن كل من يحاول مناقشة أو تغيير بعض من تلك العادات والتقاليد يهاجم بالنقد والتشهير والتنمر والنبذ، حتى وإن كان صاحب منطق، وبالرغم من أن الأوطان تميز بعاداتها وتقاليدها، وكان الأجدر بنا أن نظل محافظين على تراث هويتنا، التى هى فى الأصل أصل الحضارات وأصل الأمم، إلا إننا وجدنا أن العادات والتقاليد الموجودة حاليًا أغلبها دخيلة علينا، توارثناها دون تفكير، ولازلنا نرفض التفكير للخروج منها، رغم أن لا قدسية تحميها سوى قدسية الجهل.

وهناك العديد من العادات المصرية التى اختلطت بالدين، والتى لا أساس لها من الصحة، بل وخرجت عن العقل والمنطق، لتصبح محور خلاف بين الكثيرين، مع رفض حتى التفكير فيها، فعلى سبيل المثال: ظاهرة "ختان الإناث"، التى مؤخرًا - بقدرة قادر - أصبحت عادة دينية، رغم أن لا علاقة لها بالدين من قريب أو بعيد، لاسيما أن دول الخليج العربي - منذ قرون - لا يعرفون عنها شيئًا، أما في مجتمعنا فتجد الناس يجادلونك في أن الشرع أمر بها، آتين بالنصوص الضعيفة لإثبات أمر لا أثبات له، الأمر الذي اضطر الدولة للتدخل بشكل صريح؛ بغية منع هذه العادة بالقانون، ثم نجد الناس يلتفون مجددًا حول ذلك بالحيلة واصفين إياها بأنها "عملية تجميل"، والنتيجة هتك لمنطقة حساسة عند الفتيات، وقتل الكثير من طفولتهن، إن لم تؤدي للقضاء على حياتهن، ولمن يدعون أن تلك العادة الوحشية – ختان الإناث - متوارثة عن المصريين القدماء، فإليهم المعلومة التي يجب أن تصحح لهم إدعائهم، فلم يعثر علم الآثار (الأركيولوجي) على ثمة نقوش أو برديات أو حتى ذكر أو قول متوارث لأحد المؤرخين؛ يثبت - من خلاله - أنهم قاموا بأي عملية ختان للإناث، بل هى عادة أفريقية فى المقام الأول، لا نعلم من أول من تجرأ ونشرها فى الإقليم المصري.

وغيرها العديد من العادات والموروثات التى اختلطت بالدين، كخلط السبوع الذي هو فى الأصل فرعوني بالعقيقة، فالأمران مختلفان، ولا يجب أن يمحي أحدهما الآخر، فالسبوع عادة مصرية قديمة لها أسبابها وطقوسها، وكان لابد بل ويجب ألا نتنازل عن ممارستها للحفاظ عليها، فهي عادة مصرية عامة تجمع أطياف المجتمع، أما العقيقة فهي شق دينى يختص بالمسلمين، كالتعميد عند المسيحيين، وغيرها من الطوائف.

والمشكلة لا تكمن فقط في العادات والتقاليد التى اختلطت بالدين، بل في العادات والتقاليد التى خرجت عن المنطق وعن الدين، فعلى سبيل المثال "القايمة" التى تكتب عند الزواج، والتى أصبحت موروث من شأنه أن يضر بأصحابه، بل وتضعهم تحت الاستبداد والقهر لأنفسهم، ويتمنوا لو تحدث ثورة تغيير ليتخلصوا من أعبائها، إلا أن العادات والتقاليد تحكمهم، فبتطبيقها جسدت مفهوم قمييء، وهو أن العادات والتقاليد أصبحت سيف مسلط على رقاب الناس لقهرهم، وغيرها الكثير من العادات والتقاليد التي يجب أن يتم غربلتها والتصدي لها، إن لم تكن فى مصلحة الشخص، لاسيما وإن كانت تعوقه عن تبسيط الحياة والاستمتاع بها.

لقد أفرطنا مؤخرًا فى الخلط بين العادات والتقاليد من ناحية، وبين ما هو ديني، حتى أصبح منتوج ذلك الخلط بمثابة طوق حديدي يكبل أعناقنا ويعيق اشرئباب رقابنا نحو المستقبل، والأخطر هو التقليد الأعمى لهذه الموروثات دون تفكير، لذا يجب البدء فى مواجهتها مواجهة حقيقية، والتمرد التام عليها ورفضها، فالعقل والمنطق هما معًا رمانة الميزان ومعيار الاستقامة، وقبلهم هي القيم الإنسانية، لأنها على مر العصور ثابتة، أما العادات والتقاليد فقد تتغير طبقًا لتطور المجتمع والاكتشافات العلمية، مع المحافظة والاعتزاز بالعادات والتقاليد، التى ثبتت فاعليتها، وبات من شأنها أن تفيد المجتمع، دون التقيد والإلتزام المتشدد بها، فالعادات ليست بالضرورة أن تكون نتاج حكمة عقلاء، فقد تكون نتاج ظروف قاسية استمرت حتى أصبحت عادة.

وختاما، تقبلك واحترامك لثقافة الآخر هي أولى العادات التى يجب علينا - فى المرحلة القادمة - أن نغرسها فى أبنائنا، حتى نعد أجيال سوية تستطيع أن تتعايش في سلام، فالإنسان لا يحيا بمفرده، لأننا خلقنا وجُبلنا على التجمع والتنوع، خلقنا شعوبًا وقبائل لنتعاون ونتفاعل بالكلمات لا باللكمات.

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