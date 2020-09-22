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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم مد فترة سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى يوم الخميس 8 أكتوبر، وذلك لحجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل التى تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وذلك بمدينة بدر في محافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من العملاء لحجز تلك الوحدات، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري- في بيان اليوم الثلاثاء- أنه يتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على موقع (www.shmff.gov.eg)، مؤكدة أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى غلق باب الحجز يوم 8 أكتوبر، من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظات (القاهرة- الجيزة- البحر الأحمر- بورسعيد- دمياط).

وأضافت: "تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 103 و120 م2، عبارة عن 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 205% من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتى تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا متناقصة، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل".

وأشارت إلى أنه فى حالة رغبة المواطن في أى استفسار أو سؤال يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا: 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن مديريات الإسكان.

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