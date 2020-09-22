«مياه سوهاج» تبدأ استكمال مشروع صرف صحي الكولا بأخميم

أكد اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه جاري استكمال مشروع صرف صحي قرية الكولا بقيمة تبلغ 60 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 20 ألف نسمة.وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم في وقت سابق تنفيذ أعمال بقيمة 45 مليون جنيه بتمويل من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان تتمثل في مد شبكات انحدار بنسبة 75% وتنفيذ خط الطرد بنسبة 80% وتغويص البيارة، وأنه جاري استكمال هذه الأعمال، هذا بالإضافة إلى توفير المعدات الكهروميكانيكي وتنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع.