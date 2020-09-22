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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه سوهاج» تبدأ استكمال مشروع صرف صحي الكولا بأخميم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
اللواء محمد بدري
اللواء محمد بدري
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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أكد اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه جاري استكمال مشروع صرف صحي قرية الكولا بقيمة تبلغ 60 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 20 ألف نسمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم في وقت سابق تنفيذ أعمال بقيمة 45 مليون جنيه بتمويل من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان تتمثل في مد شبكات انحدار بنسبة 75% وتنفيذ خط الطرد بنسبة 80% وتغويص البيارة، وأنه جاري استكمال هذه الأعمال، هذا بالإضافة إلى توفير المعدات الكهروميكانيكي وتنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع.

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