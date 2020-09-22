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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يلغي مناورات عسكرية دولية في فنلندا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
مناورات عسكرية دولية
مناورات عسكرية دولية
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أعلنت فنلندا عن إلغاء المناورات العسكرية الدولية "آركتيك لوك" التي كان من المقرر إجراؤها بمشاركة 20 ألف جندي من 13 دولة، بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين- في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إن القيود المفروضة جعلت إجراء المناورات "أمرًا مستحيلًا"، ما دفع لجنة السياسة الخارجية والأمن في فنلندا إلى الاستعاضة عن هذه المناورات الدولية بتدريب على المستوى الوطني سيشارك فيه 15 ألف عسكري.

وأوضح أن "التدريبات الدولية مهمة، لكن في هذا الوضع، من الأهم الحفاظ على السيطرة على فيروس كورونا".

وكان من المفترض أن تكون مناورات "آركتيك لوك" العسكرية الحلقة الأحدث في سلسلة من التدريبات العسكرية الواسعة النطاق في منطقة البلطيق، والتي تعكس التوترات المتزايدة بين العديد من الدول الغربية وروسيا.

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