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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل ورشة العمل الأولى لبناء قدرات وحدات السكان بـ 5 محافظات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية، قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية، وتقديم تقارير دورية المحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وفي السياق ذاته نظمت الوزارة، ورشة العمل الأولى لبناء قدرات وحدات السكان بدواوين عموم خمس محافظات وهم أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط، وذلك خلال الفترة ١٤- ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وذلك في إطار برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة.

وافتتح الورشة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير والديوان العام، والذي ألقى كلمة نيابة عن الوزير، كما حضر الجلسة الافتتاحية السفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

واستهدفت ورشة العمل بناء قدرات أعضاء وحدات السكان في استقراء المؤشرات السكانية وتحليلها وأهمية التخطيط بالنتائج ومتابعة الخطط وكيفية تحديد المشكلات والأولويات وبناء شراكات لدعم الحلول المقترحة وعمل مبادرات جنبًا إلى جنب مع أنشطة الخطة السكانية لتلبي حاجات مجتمعية فعلية ومرغوبة من المجتمع وتحقق نتائج سريعة تساعد في تحسين أداء البرنامج السكاني بالمحافظات وتدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

كما اهتمت الورشة بمناقشة المشاركين في أسلوب العمل مع شركاء العمل السكاني والتنسيق بين الأدوار المختلفة وسبل الشراكات والإجراءات التفصيلية لتنفيذ المهام بما يساعد في بناء إطار تنظيمي متكامل قائم على الشراكة الفعالة للوصول إلى مستويات نمو سكاني منخفض.

وخلصت الورشة لمجموعة من التوصيات أهمها الاستمرار في تفعيل دور الشباب في صنع القرار والتعاون بين فريق وحدات السكان والمديريات المعنية بالأنشطة السكانية والمجتمع المدني والخاص والمجلس القومي للسكان لتطوير مبادرات سريعة لتلبية احتياجات المواطنين.

حضر الورشة ٣٠ مشاركًا من الخمس محافظات، وقام بالتدريب وتقديم المحاضرات مديرة المشروع ومجموعة من الخبراء والمستشارين المتخصصين في العلوم الاجتماعية والإحصاء والمتابعة والتقييم والأطر المؤسسية.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة تنظيم ورشة عمل لخمس محافظات أخرى ضمن نطاق المشروع الذي يأتي في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية بشأن القضية السكانية بالتعاون مع عدة وزارات وبالتنسيق مع المجلس القومي للسكان.

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