بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي.. و«مخالفات البناء» على رأس أولوياته

بدأ قبل قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار منهجها المستمر لمناقشة القضايا الشائكة، وبحث الحلول الممكنة، إلى جانب مناقشة سير عمليات التنمية التي تنفذها الحكومة في شتى ربوع الدولة.ومن المقرر أن يناقش المجلس سير عملية التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب مناقشة أي عقبات تواجه النواطنين في التقدم لها، والإجراءات المتخذة للتيسير عليهم.كما تناقش الحكومة مدي الانجاز في ملف حياة كريمة الذي يجري تنفيذه في القرى الاكثر فقرا بشكل خاص، الي جانب تنفيذه بشكل عام في شتى مناحي الحياة.كما يناقش المجلس الوضع الحالي لأزمة جائحة كورونا، والإجراءات التي تتخذها الجهات المختلفة للحد من انتشار الفيروس القاتل والسيطرة عليه، أيضا مدى جاهزية الإجراءات التي تتخذها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي لحماية الطلاب تزامنا مع بدأ العام الدراسي الجديد.