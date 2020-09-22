محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث الملاهي (فيديو)

اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، على المصابين في حادث سقوط لعبة الصاروخ في ملاهي البوسيت، والذين بلغ عددهم 10 مصابين، كما أشار إلى تقديم مبالغ مالية لهم.وأكد محافظ مطروح على تقديم الخدمة الطبية الكاملة لهم وحتى خروجهم من المستشفى مشيرا إلى أنه تم التحفظ على مستأجر الملاهي ومديرها وسيتم عرضهما على النيابة العامة.وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم إغلاق ملاهي البوسيت للحفاظ على أرواح المواطنين وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.