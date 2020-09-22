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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

منح الاعتماد الدولي لمعامل «الرقابة على الصادرات» بميناء دمياط

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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وافق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على منح الاعتماد لمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط في مجالات تقدير وفحص متبقيات المبيدات لـ 420 مبيدًا.

كما وافق المجلس على تجديد الاعتماد في مجال تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمُحليات الصناعية والمواد الحافظة فى المنتجات الغذائية والكشف عن فطر الأرجوت في الحبوب، كما حصلت الهيئة على تجديد الاعتماد لمعامل الهيئة بفرع ميناء الأدبية بالسويس فى مجال تقدير المعادن الثقيلة والسموم الفطرية فى الأغذية ومنتجاتها بفرع الهيئة بميناء الأدبية.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير منظومة الفحص والاختبار للمنتجات المصدرة والمستوردة وضمان توافقها مع معايير الجودة المحلية والدولية.

وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا الاعتماد يأتي في إطار توجه الهيئة للتوافق مع أعلى معايير الجودة الدولية وبما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.

وأشار إلى حرص الهيئة على التوسع في إنشاء المعامل الجديدة، حيث تم إنشاء معملًا لمتبقيات المبيدات والسموم بمقر الهيئة بمطار القاهرة والذي افتتحته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر فبراير الماضي، حيث تستهدف الهيئة إحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى من المنتجات الغذائية، لافتًا إلى حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان.

ولفت جابر إلى حرص الهيئة على ضمان الاعتراف الدولى الكامل بالشهادات الصادرة عن المعامل التابعة لها وبما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميًا بالإضافة إلى حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر جلال مدير عام معامل متبقيات المبيدات والسموم بالهيئة ان معمل المبيدات والسموم بفرع الهيئة بدمياط هو باكورة العمل فى هذا المجال بالهيئة، مشيرةً الى ان الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على اعتماد باقى معامل متبقيات المبيدات والسموم المنتشرة في كافة موانئ الجمهورية.

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