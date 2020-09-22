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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تحدد 7 فئات معفاة من مصروفات المدارس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 7 فئات من الطلاب تخضع لقرار الإعفاء من الغرامات والاشتراكات والأنشطة الطلابية والفئات التي تستحق الخصم، بجميع المدارس الرسمية والخاصة والمصرية اليابانية والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأي نوعية أخرى مستجدة من المدارس التي يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فإن الفئات المعفاة هي:

1) أبناء شرطة ثورة 25 يناير.

2) الطلاب يتامى الأب.

3) أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات.

4) أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا.

5) أبناء مصابي الثورة

6) طلاب مدارس حلايب وشلاتين ومحافطة البحر الأحمر وشمال سيناء.

7) طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر المقبل وسط إجراءات صحية واحترازية مشددة حفاظًا على الطلاب من فيروس كورونا.
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

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