رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تؤكد رغبتها في رؤية تجديد الأمم المتحدة بشأن تسوية النزاعات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
محيي الدين ياسين
محيي الدين ياسين
أ ش أ
طباعة
أعرب رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين عن رغبة بلاده في رؤية تجديد ملموس وإصلاح ملحوظ في الأمم المتحدة بشأن تسوية النزاعات التي حدثت وما زالت تحدث في بعض مناطق العالم.

وقال محيي الدين- في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشائها، حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية- إنه من الضروري جدًّا أن تلعب الأمم المتحدة دورها القيادي ويجب أن تكون كاملة بما فيه الكفاية- ليس فقط من حيث الحرية السياسية، ولكن أيضًا من حيث الدعم المستمر للدول الأعضاء في التجاوب مع بعض المشاكل الرئيسية التي يواجهها العالم، متابعًا "لقد حان الوقت لها أن تعيد النظر في إنجازاتها؛ مما يشمل تحسين نقاط الضعف وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل التقدم المستدام".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات سبتمبر

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

«الصحة»: 126 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

بدء اجتماع وزراء منتدى غاز شرق المتوسط برئاسة مصر

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات سبتمبر

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

الحرائق تدمر قرابة 6100 منزل فى كاليفورنيا

سبب نفوق عشرات الحيتان فى أستراليا

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

صورة أحمد مراد على غلاف «عالم الكتاب» تثير غضب المثقفين

مدير تحرير «عالم الكتاب» يرد على أزمة غلاف «أحمد مراد»

مصممة غلاف «أحمد مراد»: بورتريه يمزج بين الواقعية وروح الرسم الحديثة

رئيس تحرير «عالم الكتاب»: هجوم المثقفين على «غلاف مراد» غيرة من نجاحه