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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
التحقيق مع متهما
التحقيق مع متهما
مريم جبل
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تجري النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع 27 متهمًا بإحداث الشغب في مدينة البدرشين، والتعدي على سيارة شرطة وتوثيق ذلك بالفيديو ووضعه على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر أمنية عن أن أهالي البدرشين تصدوا لأعمال الشغب وأن الشرطة بمساعدة المواطنين لاحقت المتهمين ونجحت في السيطرة على الموقف تمامًا وإلقاء القبض على العناصر المرتكبة أعمال الشغب.

ويواجه المتهمون العديد من التهم بينها القيام بأعمال تخريبية وإثارة ذعر المواطنين وتكدير الأمن العام.

وحسب المصادر فقد أدلى أهالي البدرشين لشرطة البحث الجنائي بمشاهدتهم المشاغبين وجرى تحديدهم وضبطهم.

كما بادر أصحاب المحلات التجارية من أهالي البدرشين في الجيزة بتسليم تسجيلات كاميرات محلاتهم التجارية للشرطة للتعامل بحسم وقوة مع هذه الفئة التي حاولت تعريض أهالي البدرشين لخطر الفوضى، ولاقى تحرك رجال الشرطة بقوة رضاء الأهالي للتعامل مع الموقف بحسم والسيطرة عليه، وإعادة الهدوء لمناطق جنوب الجيزة.

وبادرت القيادات الأمنية ورجال الشرطة على التوجه لمكان الواقعة وفرض السيطرة الأمنية، وتحديد هوية المتهمين والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالعرض على النيابة بالأحراز المضبوطة ومقاطع الفيديو الموثقة لارتكابهم جرائم العنف والتخريب.

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