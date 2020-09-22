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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عثر عليها في بالوعة.. القصة الكاملة لاختفاء الطفلة كنزي بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
الطفلة كنزي
الطفلة كنزي
شيماء حسين
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أثار اختفاء الطفلة كنزي يوم الأربعاء الماضي، من إحدى دور الحضانة بالعاشر من رمضان، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عقب العثور عليها داخل بالوعة في شارع جانبي بالقرب من الحضانة.

البلاغ عن اختفاء الطفلة كنزي من الحضانة

تقدم والد الطفلة كنزي محمد أبو العينين بلاغًا للأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية يتهم فيه المسؤولين عن إدارة الحضانة عن اختفاء ابنته كنزي البالغة من العمر سنتان وشهر من الحضانة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

إجراءات الأجهزة الأمنية للكشف عن غموض اختفاء كنزي

وتبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية أن حضانة التوحيد المنوطة بواقعة الاختفاء غير مرخصة، و بتفريغ الكاميرات المحيطة بالحضانة تبين خروج الطفلة كنزي بمفردها من باب الحضانة في الساعة الحادية عشر صباحا دون أن يعترض طريقها أحد من العاملين في الحضانة وعثر على حقيبتها داخل مكان وجود الأطفال وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أقوال والد الطفلة كنزي في واقعة الاختفاء

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد الطفلة وصاحب بلاغ الاختفاء والذي أكد أنه اعتاد على اصطحاب زوجته في الثامنة صباحا إلى الحضانة لترك ابنتهما كنزي ثم يتوجه كل منهما إلى عمله وتعود والدتها في تمام الساعة الواحدة لأخذها، مضيفا أنه فوجئ يوم الأربعاء الماضي باتصال هاتفي من زوجته التي تصرخ وتخبره بأن الحضانة تنفي استلام كنزي صباحا.

أقوال والدة الطفلة كنزي

وأكدت والدة الطفلة كنزي في تحقيقات النيابة أنها ذهبت إلى الحضانة باصطحاب ابنتها إلى المنزل عقب الانتهاء من عملها ودخلت الفصل ولم تجدها وحاول مدير الحضانة والمشرفة والدادة التنصل من الواقعة الذين أكدوا لم استلامها صباحا ولكن تم العثور على حقيبتها داخل الفصل.

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قرارات النيابة في واقعة اختفاء الطفلة كنزي

وقررت النيابة العامة حبس مربية الأطفال، بالحضانة 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة اختفاء الطفلة كنزي، وذلك عقب أن أنكرت التهم الموجهة إليها بالإهمال وتعريض حياة طفلة للخطر. 

العثور على الطفلة كنزي داخل بالوعة

وأكد والد الطفلة كنزي أنه تلقى أمس اتصالا هاتفيا من شخص يخبره أنه بوجود ابنته كنزي في أحد الشوارع الجانبية القريبة من الحضانة وبالذهاب إلى المكان تبين أن أهل الشارع عثروا عليها داخل بالوعة.
عثر عليها في بالوعة.. القصة الكاملة لاختفاء الطفلة كنزي بالعاشر من رمضان
عثر عليها في بالوعة.. القصة الكاملة لاختفاء الطفلة كنزي بالعاشر من رمضان
عثر عليها في بالوعة.. القصة الكاملة لاختفاء الطفلة كنزي بالعاشر من رمضان
عثر عليها في بالوعة.. القصة الكاملة لاختفاء الطفلة كنزي بالعاشر من رمضان

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