عثر عليها في بالوعة.. القصة الكاملة لاختفاء الطفلة كنزي بالعاشر من رمضان

اختفاء الطفلة كنزي

البلاغ عن اختفاء الطفلة كنزي من الحضانة

إجراءات الأجهزة الأمنية للكشف عن غموض اختفاء كنزي

أقوال والد الطفلة كنزي في واقعة الاختفاء

أقوال والدة الطفلة كنزي

تابع أيضاً:

التحقيق مع 27 متهما في التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين إحالة 3 متهمين بالاعتداء على مسن وسرقته في السلام للمحاكمة



قرارات النيابة في واقعة اختفاء الطفلة كنزي

وقررت النيابة العامة حبس مربية الأطفال، بالحضانة 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة اختفاء الطفلة كنزي، وذلك عقب أن أنكرت التهم الموجهة إليها بالإهمال وتعريض حياة طفلة للخطر.



العثور على الطفلة كنزي داخل بالوعة وأكد والد الطفلة كنزي أنه تلقى أمس اتصالا هاتفيا من شخص يخبره أنه بوجود ابنته كنزي في أحد الشوارع الجانبية القريبة من الحضانة وبالذهاب إلى المكان تبين أن أهل الشارع عثروا عليها داخل بالوعة. وقررت النيابة العامة حبس مربية الأطفال، بالحضانة 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة اختفاء الطفلة كنزي، وذلك عقب أن أنكرت التهم الموجهة إليها بالإهمال وتعريض حياة طفلة للخطر.وأكد والد الطفلة كنزي أنه تلقى أمس اتصالا هاتفيا من شخص يخبره أنه بوجود ابنته كنزي في أحد الشوارع الجانبية القريبة من الحضانة وبالذهاب إلى المكان تبين أن أهل الشارع عثروا عليها داخل بالوعة.

أثاريوم الأربعاء الماضي، من إحدى دور الحضانة بالعاشر من رمضان، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عقب العثور عليها داخل بالوعة في شارع جانبي بالقرب من الحضانة.تقدم والد الطفلة كنزي محمد أبو العينين بلاغًا للأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية يتهم فيه المسؤولين عن إدارة الحضانة عن اختفاء ابنته كنزي البالغة من العمر سنتان وشهر من الحضانة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.وتبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية أن حضانة التوحيد المنوطة بواقعة الاختفاء غير مرخصة، و بتفريغ الكاميرات المحيطة بالحضانة تبين خروج الطفلة كنزي بمفردها من باب الحضانة في الساعة الحادية عشر صباحا دون أن يعترض طريقها أحد من العاملين في الحضانة وعثر على حقيبتها داخل مكان وجود الأطفال وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد الطفلة وصاحب بلاغ الاختفاء والذي أكد أنه اعتاد على اصطحاب زوجته في الثامنة صباحا إلى الحضانة لترك ابنتهما كنزي ثم يتوجه كل منهما إلى عمله وتعود والدتها في تمام الساعة الواحدة لأخذها، مضيفا أنه فوجئ يوم الأربعاء الماضي باتصال هاتفي من زوجته التي تصرخ وتخبره بأن الحضانة تنفي استلام كنزي صباحا.وأكدت والدة الطفلة كنزي في تحقيقات النيابة أنها ذهبت إلى الحضانة باصطحاب ابنتها إلى المنزل عقب الانتهاء من عملها ودخلت الفصل ولم تجدها وحاول مدير الحضانة والمشرفة والدادة التنصل من الواقعة الذين أكدوا لم استلامها صباحا ولكن تم العثور على حقيبتها داخل الفصل.