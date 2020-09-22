تداول 13 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و4 بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و4 بضائع عامة، ليبلغ عدد السفن التي تم تداولها بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة.وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24176 طنا وشملت: 1923 طن رمل و15500 طن سوبر فوسفات و3000 طن مولاس و3000 طن ذرة و753 طن نترات أمونيوم، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32328 طنا شملت: 12411 طن قمح و17000 طن ذرة و1789 طن حديد و4603 رؤوس ماشية (عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1128 طنا. ‎وأضاف المركز أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 574 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( مانجو وبلح ) وخضروات ( بطاطا وبسلة وخرشوف وطماطم وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( برسيم وسمسم وبصل وكركدية ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وسيريلانكا وألمانيا.وأشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 360 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 602 حاوية مكافئة.. لافتا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 84662 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15942 طنا.وأوضح المركز أن قطارا واحدا غادر الميناء بحمولة إجمالية 1317 طن قمح، واتجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3794 شاحنة منها 815 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38752 طنا من البضائع العامة.