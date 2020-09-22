رئيس «آبل»: الحرائق والفيضانات تذكرنا بخطورة التغير المناخي

اعتبر رئيس مجموعة "آبل"، تيم كوك، أن حرائق الغابات المستعرة في غرب الولايات المتحدة والفيضانات التي تضرب جنوب البلاد "تشكل تذكيرا بخطورة التغير المناخي وتحدياته".وقال كوك، في مقابلة بالفيديو مع مجلة "ذي أتلانتك" سجلت الأسبوع الماضي، في أوج الحرائق قرب سان فرانسيسكو: "أظن أن كل هذه العناصر مجتمعة ستقنع الأشخاص غير المقتنعين حاليا (بحقيقة) التغير المناخي".ووصف ما يحصل بأنه "مريع"، كما تجنب رئيس "آبل" القول ما إذا تسنت له فرصة إقناع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحقيقة التغير المناخي.وأوضح كوك: "لا أريد الخوض في تفاصيل الأحاديث الخاصة مع الرئيس الأمريكي، غير أن فلسفتي تقوم على الالتزام"، مذكرا بالتزام الشركة الأمريكية العملاقة بالاعتماد بصورة كاملة على مصادر الطاقة المتجددة في عملها بحلول سنة 2030.وأضاف: "أظن أنه من المهم أكثر الالتزام عندما يكون هناك خلاف في الرأي حيال أمر ما".وخلال زيارة الأسبوع الماضي إلى كاليفورنيا، قلل الرئيس ترامب، من خطورة المخاوف بشأن التغير المناخي والظواهر الطبيعية التي يفاقمها الجفاف، قائلا: "الحرارة ستنخفض في نهاية المطاف".وقال المرشح الجمهوري لولاية رئاسية ثانية المعروف بمواقفه المشككة بالتغير المناخي: "لا أظن أن العلم يعرف حقيقة الوضع".في المقابل، توافق حكام ثلاث ولايات أمريكية على اعتبار احترار المناخ أحد الأسباب الرئيسية للحرائق.