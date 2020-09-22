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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: خطة لمنافسة الصين والهند في تصنيع الخامات الدوائية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:51 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تخطط لتطوير مصانع الخامات الدوائية التابعة لها، ضمن خطة حكومية ضخمة لمنافسة الصين والهند في تصنيعها.

وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن 7 مصانع أدوية خاصة بقطاع الأعمال دخلت ضمن الخطة، وفقا لنظام التصنيع الجيد "GMB"، مع توجيه الاستثمار الأكبر الذي ستطلقه الشركة القابضة للأدوية لشركة النصر للأدوية المسؤولة عن انتاج الخامات الدوائية في مصر.

وأوضح، أن الهدف هو دراسة عميقة لـ5 أصناف من الأدوية الأساسية التي نستطيع من خلالها منافسة الصين والهند في خامات الأدوية.

أكد وزير قطاع الأعمال، أن وزارته ستركز على تطوير مصانع شركة النصر للأدوية حتى نستطيع مد جميع الشركات المصرية والأسواق المجاورة بما تحتاجه من خامات، وليس شركات قطاع الأعمال فقط، موضحا أن التطوير سيكون على أعلى مستوى، لخلق القدرة على التصدير، بعد سد حاجة السوق المحلي.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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