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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من المظاهرات: تعرقل جهود مكافحة كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
جريدة الدستور
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حذر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، من التسامح مع الأعمال التي تهدد سلامة المجتمع المحلي مثل مظاهرات تخطط لها بعض القوى المحافظة في يوم التأسيس الوطني الموافق 3 أكتوبر، بما قد يعيق جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال مون- في اجتماع عقده صباح اليوم، لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي- إن بعض المجموعات المدنية تنظم مظاهرات غير شرعية، ولا تزال تنساق وراء أخبار زائفة تعرقل جهود مكافحة كورونا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.

ودعا مون، من ينظمون مظاهرات غير شرعية إلى التراجع عن خططهم لتنظيم المظاهرات، مؤكدا أن حكومته ستتخذ إجراءات مشددة ضد الأعمال التي تعرقل جهود مكافحة كورونا.

وأشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ظل أقل من 100 إصابة لليوم الثالث على التوالي، مما يثير آمالا في أن يكون الوضع الوبائي مستقرا تدريجيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الطريق مازال طويلا، ويجب مواصلة توخي الحذر في أي حال.

من جانب آخر، قال الرئيس الكوري الجنوبي، بشأن الميزانية التكميلية الرابعة، إنه يتطلع إلى موافقة البرلمان الوطني على مشروع القانون المعني في البرلمان الوطني خلال اليوم.

وقد خصصت الحكومة ميزانية إضافية جديدة بقيمة 7.8 تريليون وون (6.5 مليار دولار)، لاستخدامها في حزمة إغاثة جديدة "مخصصة" لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدة عاجلة في ظل أزمة كوفيد- 19.

وأضاف مون، أن الحكومة ستنفذ مشروع القانون الخاص بالميزانية التكميلية من أجل تقديم معظم الإغاثات قبل عيد الشكر الموافق يوم 1 أكتوبر، في أعقاب تمريره في البرلمان.

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