88 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو)، اليوم الثلاثاء، 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة إلى 24 ألفا و394 حالة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.