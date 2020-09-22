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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

88 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
جريدة الدستور
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سجلت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو)، اليوم الثلاثاء، 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة إلى 24 ألفا و394 حالة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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