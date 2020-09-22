السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.أولًا: خط القاهرةالإسكندريةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقةثانيًا: خط القاهرة السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:- القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة- أسيوط أسوان مدة 40 دقيقةثالثًا: خط بنها بور سعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقةرابعًا: خط طنطا المنصورة دمياطمتوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة