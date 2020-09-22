السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
علا غزالطباعة
أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
أولًا: خط القاهرةالإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
- القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة
- أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة
أولًا: خط القاهرةالإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
- القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة
- أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة