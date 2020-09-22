الأنبا يؤانس يستأنف عظته الأسبوعية.. اليوم

يستأنف الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي بمقر كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.ويشارك في حضور العظة عدد من كهنة الإيبارشية، إلى جانب عدد من الشعب القبطي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في وقت سابق لها- استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: "في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية".وأضاف البيان: "يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام".