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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على مستأجر ملاهى مطروح بعد سقوط «لعبة الصاروخ»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:41 ص
سقوط لعبة الصاروخ
سقوط لعبة الصاروخ
ياسمين شعيب
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أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على مستأجر ملاهي منطقة البوسيت ومديرها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعقب وصول المصابين إلى مستشفى مطروح العام، انتقل على الفور ضباط قسم شرطة مطروح، بقيادة العقيد تامر معين، مأمور قسم الشرطة، إلى مكان الحادث للمعاينة، بالإضافة إلى سؤال المصابين بعد استقرار حالتهم الصحية.

جاء ذلك عقب سقوط لعبة الصاروخ في ملاهي منطقة البوسيت، مما أدي إلى إصابة 10 أشخاص، من بينهم 6 أطفال، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفي مطروح العام لتلقي العلاج.

وأوضح الدكتور محمد أحمد سعدية، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمطروح، في تصريحات سابقة خاصة لـ"الدستور"، أنه تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.
سقوط لعبة الصاروخ
سقوط لعبة الصاروخ
سقوط لعبة الصاروخ
سقوط لعبة الصاروخ
سقوط لعبة الصاروخ
سقوط لعبة الصاروخ
سقوط لعبة الصاروخ
سقوط لعبة الصاروخ
سقوط لعبة الصاروخ
سقوط لعبة الصاروخ

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