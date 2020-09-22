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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تدعو الأمم المتحدة لحمايتها من احتلال تركيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:48 ص
نيكوس أناستاسيادس
نيكوس أناستاسيادس
وكالات
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قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تعاني من احتلال تركي جديد يتمثل بانتهاكاتها المياه الإقليمية لنيقوسيا.

ودعا الرئيس القبرصي، الأمم المتحدة لحماية استقلال وسيادة الأراضي القبرصية.

وقال أناستاسيادس: "قبرص لا تزال تعاني من عواقب الاحتلال التركي في عام 1974، والآن تعاني من احتلال تركي جديد داخل مياهنا الإقليمية، ومن مواجهتنا في الوقت نفسه للتهديدات المتمثله بدخول السفن الحربية التركية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقرارات الدولية".

وأضاف: "نحن نعتمد على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى الدول الأعضاء لحماية استقلالنا وسيادتنا، وأيضا مياهنا الإقليمية امتثالا للقانون الدولي، ومن ضمنه الميثاق الدولي والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن".

من جهة أخرى، أكد الرئيس القبرصي، أن بلاده واليونان، تتحركان بحزم بهدف الإنهاء الفوري لأعمال تركيا غير القانونية في شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال لقائه في نيقوسيا مع الرئيسة اليونانية، التي أكدت أن أثينا ونيقوسيا تتبنيان موقفا دبلوماسيا موحدا في أزمة شرقي المتوسط، يقوم على مبادئ القانون الدولي.

وكان قد انتقد منسق الشئون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قرار أنقرة بتمديد التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية.

وقال بوريل، إن هناك بعض الخطوات الإيجابية، معبرا عن أسفه لقرار تركيا استئناف البحث والتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، ومشيرا إلى أن هذه القضية ستكون القضية الرئيسية التي ستتم معالجتها في اجتماع الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الحالي.

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