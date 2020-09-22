هجوم صاروخى يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، عن هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد.وأكدت وسائل الإعلام، على أن صفارات الإنذار تدوي في السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، وذلك بحسب مانقلته " العربية عاجل ".وتتكرر الهجمات على القوات والمصالح الأمريكية، فضلا عن إمدادات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ أشهر طويلة، من قبل مسلحين مجهولين يشتبه بأنهم مقاتلون عراقيون موالون لإيران.