المستشفى العام بمطروح يستقبل 9 مصابين فى سقوط إحدى الألعاب بالملاهى

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة في مطروح، إن المستشفى العام استقبل 9 أشخاص مصابين إثر سقوط إحدي الألعاب في ملاهي منطقة البوسيت.وأوضح، في تصريحات خاصة ل"الدستور"، أنه تم استقبال حالة أخرى لطفل محول من مستشفى مطروح العسكري، ليصبح إجمالي الحالات 10 إصابات.وأضاف أن هناك استقرارا لـ7 حالات، ويتلقون العلاج، وسيتم إجراء أشعة مرة أخرى بعد مرور ساعتين من دخولهم المستشفى.وأشار إلي أن هناك 3 حالات غير مستقرة، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع مستشفى العلمين النموذجي لإجراء عملية تثبيت الفقرات لحالتين والحالة الثالثة ستخضع للعلاج التحفظي.