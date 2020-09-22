رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قاض بولاية نيفادا الأمريكية يرفض دعوى قضائية لحملة ترامب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
رفض قاض اتحادي في ولاية نيفادا الأمريكية دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس دونالد ترامب، بهدف منع الولاية من إرسال بطاقات اقتراع عبر البريد لكل ناخب مسجل هناك، في انتصار قضائي للديمقراطيين قبل الانتخابات التي تجري في نوفمبر.

ويمثل هذا أحدث انتصار في سلسلة من الانتصارات للديمقراطيين في الولايات المتأرجحة، ومن بينها ميشيجان وبنسلفانيا، حيث قضت محاكم هذا الشهر بأن بطاقات الاقتراع التي تصل عبر البريد في غضون فترة زمنية معينة بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر، لا بد من احتسابها ضمن الأصوات.

وقالت حملة ترامب إن قانون نيفادا، الذي يتضمن بنودا تنص على أن بطاقات الاقتراع التي يتم تسلمها خلال فترة تصل إلى ثلاثة أيام بعد الثالث من نوفمبر لا بد من احتسابها حتى إذا لم يكن عليها طابع بريد، سيؤدي إلى التلاعب في الانتخابات.

ويقول خبراء إن التلاعب في الانتخابات أمر نادر جدا في الولايات المتحدة، لكن ترامب، قال مرارا إن الزيادة المتوقعة في التصويت من خلال البريد بسبب جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى تزوير الانتخابات.

ورفض القاضي جيمس ماهان، في حكم بتاريخ الجمعة، ولكن نشر اليوم الإثنين، هذه القضية قائلا إن حملة ترامب لا تمثل ناخبي نيفادا، وليست لها صفة قانونية لتقديم هذه الشكوى.

ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب للتعليق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي: الرئيس وجه بتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة الخدمات بعواصم المحافظات

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

«ثورة فشنك».. إعلاميون مصريون يفضحون أكاذيب أبواق الإخوان

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

الحرائق تدمر قرابة 6100 منزل فى كاليفورنيا

سبب نفوق عشرات الحيتان فى أستراليا

ما هو آخر موعد لتركيب الملصق الإلكترونى 2020؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

«سلالات الأنوثة» ضمن فعاليات قراءة فى كتاب مترجم.. الليلة

عكاشة يحاضر حول التغييرات فى الشخصية المصرية.. الليلة

«مصر والفرنسيسكان» يكشف وثائق غير منشورة عن الثورة العرابية

الليلة.. انطلاق أول عروض «محل اللعب» بالهناجر