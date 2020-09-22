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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يونيسف تحذر من ضياع جيل فى إفريقيا بسبب عدم فتح المدارس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:54 ص
تعليم الأطفال
تعليم الأطفال
وكالات
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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، من أن دولا في شرق وجنوب إفريقيا عرضة "لضياع جيل" إذا لم تعد الحكومات فتح المدارس التي لا تزال مغلقة بسبب جائحة (كوفيد- 19).

وقالت المنظمة الأممية إنه على الرغم من أن بعض البلدان- مثل جنوب إفريقيا- أعادت بدء الدراسة، إلا أن ما يقرب من 65 مليون طفل لا يزالون خارج نطاق المدارس، كما أن بعض الدول، مثل كينيا، غير متأكدة مما إذا كانت المدارس ستفتح مرة أخرى هذا العام.

وقال محمد مالك فال، المدير الإقليمي لليونيسف في شرق وجنوب إفريقيا: "بعد مرور سبعة أشهر على الجائحة، يجب أن نكون واضحين للغاية بشأن خطورة الأزمة، نحن عرضة لضياع جيل كامل".

وأضاف: "نشهد فقدانا التعليم وصعود العنف وعمالة الأطفال وزواج الأطفال قسريا، وحمل المراهقات وتراجع التغذية.. هناك جيل من الأطفال في خطر".

وقالت المنظمة إن ملايين الأطفال يفقدون أيضا وجبتهم الغذائية اليومية بسبب تركهم المدرسة.

وأوضحت أنه من الممكن إعادة فتح المدارس بشكل آمن رغم استمرار الجائحة، مستندة إلى الدليل العلمي بأن الأطفال لا ينشرون الفيروس بشكل كبير، وأنهم الأقل تأثرا بالفيروس في المنطقة.

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