الليلة.. انطلاق أول عروض «محل اللعب» بالهناجر

يستقبل مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ أولى ليالي العرض المسرحي "محل اللعب" عن رواية "الأميرة والوحش.. حكاية لعبة".العرض من إعداد وإخراج إيهاب ناصر، ومن إنتاج مركز الهناجر للفنون، موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبوسالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبدالمحسن، مخرج مساعد كاميليو- عز الدين، مخرج منفذ طارق شاذلى.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.