الثقافة تطرح أغلفة 17 كتابًا جديدًا

طرحت هيئة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة أغلفة الكتب الجديدة التي صدرت عن السلاسل المختلفة، وعددها 17 كتاب، وسوف تطرح هذ الكتب قريبًا بالأسواق ضمن خطة النشر الجديدة.فعن سلسلة ذاكرة الكتابة 4 عناوين، إثنان منها للمفكر الكبير توفيق الحكيم وهي المسرحيات السياسية، والمسرحيات المجهولة للحكيم للناقد الكبير فؤاد دوارة.في الكتاب الأول يتناول دوارة المسرحيات السياسية، وأثر وتأثير السياسية على مسرح توفيق الحكيم، وفي الكتاب الثانى يتناول بدايات هذا الرائد المسرحي في أعماله الأولى والكتابين من الدراسات المهمة في دراسة مسرح الحكيم.كما يصدر عن السلسلة كتابين للراحل الدكتور حسين فوزي هما كتاب"سندباد عصري" جولات في المحيط الهندي، وكتاب حديث السندباد القديم.وعن سلسلة الفلسفة كتاب "الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفي" تأليف الدكتور رمضان بسطاويسي محمد، وكتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" تأليف ابو بكر الكلاباذي.ومن سلسلة أصوات أدبية ديوان "تى شيرت واسع بكل الألوان" للشاعر الكبير أمجد ريان.ومن سلسلة آفاق عالمية رواية "الغثيان" لجان بول سارتر ترجمة فتحي العشري، و"مختارات شعرية لبول إيلوار" ترجمة الدكتورة سامية سعيد.ومن سلسلة حكايات مصر كتاب "قضايا التنوير" للدكتورة أماني فؤاد.وأربعة كتب من سلسلة الدراسات الشعبية أربعة كتب النظرة في المأثور الشعبي لأسامة الفرماوي، وكتاب من دفتر حواديت جدتى جمع وتدوين محمد حسن غانم وكتاب "أغاني الحنة السويسي" جمع وتدوين حسن الإمام، وكتاب "الحداء "جمع وتدوين خالد العجيزي.وعن سلسلة آفاق السينما غلاف كتاب "دور الاجانب في السينما المصرية" للدكتور ضياء مرعي، وكتاب "مخرجون واتجاهات في سينما العالم" تأليف سمير فريد.ومن سلسلة إبداعات صدر "ديوان الورد" لمحمد هلال.