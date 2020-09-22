رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثقافة تطرح أغلفة 17 كتابًا جديدًا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:48 ص
كتب
كتب
ايهاب مصطفى
طباعة
طرحت هيئة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة أغلفة الكتب الجديدة التي صدرت عن السلاسل المختلفة، وعددها 17 كتاب، وسوف تطرح هذ الكتب قريبًا بالأسواق ضمن خطة النشر الجديدة.

فعن سلسلة ذاكرة الكتابة 4 عناوين، إثنان منها للمفكر الكبير توفيق الحكيم وهي المسرحيات السياسية، والمسرحيات المجهولة للحكيم للناقد الكبير فؤاد دوارة.

في الكتاب الأول يتناول دوارة المسرحيات السياسية، وأثر وتأثير السياسية على مسرح توفيق الحكيم، وفي الكتاب الثانى يتناول بدايات هذا الرائد المسرحي في أعماله الأولى والكتابين من الدراسات المهمة في دراسة مسرح الحكيم.

كما يصدر عن السلسلة كتابين للراحل الدكتور حسين فوزي هما كتاب"سندباد عصري" جولات في المحيط الهندي، وكتاب حديث السندباد القديم.

وعن سلسلة الفلسفة كتاب "الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفي" تأليف الدكتور رمضان بسطاويسي محمد، وكتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" تأليف ابو بكر الكلاباذي.

ومن سلسلة أصوات أدبية ديوان "تى شيرت واسع بكل الألوان" للشاعر الكبير أمجد ريان.

ومن سلسلة آفاق عالمية رواية "الغثيان" لجان بول سارتر ترجمة فتحي العشري، و"مختارات شعرية لبول إيلوار" ترجمة الدكتورة سامية سعيد.

ومن سلسلة حكايات مصر كتاب "قضايا التنوير" للدكتورة أماني فؤاد.

وأربعة كتب من سلسلة الدراسات الشعبية أربعة كتب النظرة في المأثور الشعبي لأسامة الفرماوي، وكتاب من دفتر حواديت جدتى جمع وتدوين محمد حسن غانم وكتاب "أغاني الحنة السويسي" جمع وتدوين حسن الإمام، وكتاب "الحداء "جمع وتدوين خالد العجيزي.

وعن سلسلة آفاق السينما غلاف كتاب "دور الاجانب في السينما المصرية" للدكتور ضياء مرعي، وكتاب "مخرجون واتجاهات في سينما العالم" تأليف سمير فريد.

ومن سلسلة إبداعات صدر "ديوان الورد" لمحمد هلال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ثورة فشنك».. إعلاميون مصريون يفضحون أكاذيب أبواق الإخوان

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر سقوط إحدى ألعاب الملاهى بمطروح

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 ورابط التقديم

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة أون سبورت 2

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

الثقافة تطرح أغلفة 17 كتابًا جديدًا

خالد جلال يكرم الفنان أحمد حلمى فى «سينما مصر».. (صور)

أحمد مراد يثير الجدل بغلاف «عالم الكتاب»

عكاشة يحاضر حول التغييرات فى الشخصية المصرية.. الليلة