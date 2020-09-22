رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتيجة التكدس.. إسرائيل تعتزم إقامة مستشفى ميدانى لمرضى كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:21 ص
اصابات كورونا
اصابات كورونا
وكالات
طباعة
أوعز الجيش الإسرائيلي بإقامة مستشفى عسكري ميداني لاستقبال مرضى كورونا، بعدما أعلنت مشاف في القدس توقفها عن استقبال مزيد منهم نتيجة التكدس.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الدفاع، بيني جانتس، أوعز لقيادة الجيش بالاستعداد لإنشاء مستشفى ميداني، "في ظل تفاقم الصورة الوبائية وعجز بعض المستشفيات عن استيعاب المرضى".

وأضافت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، غادر اجتماعا حكوميا لإجراء محادثة "ذات أهمية وطنية"، وأن بعض المستشفيات هناك دخلت حالة الطوارئ بقرار من نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، إيتمار غروتو، الذي طالب بوقف كل العمليات والنشاطات غير الملحة، كونها لا تتطلب تدخلا طبيا عاجلا للحفاظ على حياة المريض.

وكانت بعض المشافي في إسرائيل أعلنت توقفها عن استقبال مرضى كورونا، وعزت ذلك إلى تكدس هؤلاء داخلها، وعدم قدرة الأقسام المخصصة لعلاج مرضى كورونا على استيعاب مرضى جدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«آراب نيوز»: مصر استعدت لموسم الفيضانات بخطة محكمة لحماية مواطنيها

«ثورة فشنك».. إعلاميون مصريون يفضحون أكاذيب أبواق الإخوان

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

هندى يفتح بطن زوجته للتحقق من جنس المولود

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 ورابط التقديم

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات والقمر عرب سات

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

الليلة.. انطلاق أول عروض «محل اللعب» بالهناجر

«القومية للفنون» تقدم أشهر الاستعراضات بساحة الهناجر

قصور الثقافة تطرح أغلفة 17 كتابًا جديدًا

«سلالات الأنوثة» ضمن فعاليات قراءة فى كتاب مترجم.. الليلة