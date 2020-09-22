عكاشة يحاضر حول التغييرات فى الشخصية المصرية.. الليلة

تعقد في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ محاضرة يلقيها الدكتور أحمد عكاشة٬ أستاذ الطب النفسي٬ تحت عنوان "الشخصية المصرية وما اعتراها من تغييرات"، والتي تبث عبر قناة المجلس الرسمية على يوتيوب٬ وصفحتها الرسمية بالفيسبوك.وتتطرق الندوة إلى التعريف بالتشريح النفسي للشخصية المصرية، وهل التطرف ظاهرة مرضية؟ وهل لها علاج؟ - وما الآثار النفسية والاجتماعية لتدهور البيئة الحضرية والريفية؟ - وما أثر النظام التعليمي في مصر على الصحة النفسية للمرأة؟ - وما العلاقة بين العبقرية والفن والجنون.وتعتبر هذه بعض أهم الموضوعات التي يطرحها الدكتور أحمد عكاشة فى المحاضرة والأسئلة التي يقدم رؤية حولها٬ خاصة التغييرات التي أصابت الشخصية المصرية وأسباب هذا التغيير.وتعقد المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.