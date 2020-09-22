رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عكاشة يحاضر حول التغييرات فى الشخصية المصرية.. الليلة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:22 ص
أحمد عكاشة
أحمد عكاشة
نضال ممدوح
طباعة
تعقد في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ محاضرة يلقيها الدكتور أحمد عكاشة٬ أستاذ الطب النفسي٬ تحت عنوان "الشخصية المصرية وما اعتراها من تغييرات"، والتي تبث عبر قناة المجلس الرسمية على يوتيوب٬ وصفحتها الرسمية بالفيسبوك.

وتتطرق الندوة إلى التعريف بالتشريح النفسي للشخصية المصرية، وهل التطرف ظاهرة مرضية؟ وهل لها علاج؟ - وما الآثار النفسية والاجتماعية لتدهور البيئة الحضرية والريفية؟ - وما أثر النظام التعليمي في مصر على الصحة النفسية للمرأة؟ - وما العلاقة بين العبقرية والفن والجنون.

وتعتبر هذه بعض أهم الموضوعات التي يطرحها الدكتور أحمد عكاشة فى المحاضرة والأسئلة التي يقدم رؤية حولها٬ خاصة التغييرات التي أصابت الشخصية المصرية وأسباب هذا التغيير.

وتعقد المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

موضوعات متعلقة

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

بعد اختفائها من الحضانة.. الطفلة «كنزي» تعود لأحضان أسرتها (صور)

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 ورابط التقديم

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة أون سبورت 2

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

الثقافة تطرح أغلفة 17 كتابًا جديدًا

خالد جلال يكرم الفنان أحمد حلمى فى «سينما مصر».. (صور)

أحمد مراد يثير الجدل بغلاف «عالم الكتاب»

عكاشة يحاضر حول التغييرات فى الشخصية المصرية.. الليلة