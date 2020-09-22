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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نتفليكس» تروج فيلم الأنيميشن «Over The Moon».. اليوم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:34 ص
فيلم Over The Moon
فيلم Over The Moon
وكالات
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قررت نتفليكس الترويج لفيلم Over The Moon بطريقة جديدة ومختلفة، حيث قامت كل من المغنية "يووا" الكورية، والمغنية المصرية "كارمن سليمان"، والمغنية البرازيلية "بريسيلا أليكانتارا"، بطرح فيديوهات ترويجية للعمل الجديد، على أن يطرح التريلر الرسمي لفيلم الأنيميشن الجديد، الذي سيطرح بـ ثلاث لغات "العربية والمصرية والإنجليزية"، اليوم الثلاثاء، 22 سبتمبر الجارى، على الحسابات المختلفة للمنصة.

ويعد هذا الفيلم هو الثانى بعد فيلم الأنيميشن The Willoughbys، الذى طرح باللهجة المصرية على شبكة نتفليكس، وفيلم Over The Moon من إخراج المخرج الحاصل على جائزة أوسكار (Dear Basketball)، جلين كين.

فيلم Over The Moon يدور حول فتاة شابة مشرقة، وشغوفة بالعلم، والتي تقوم ببناء سفينة صاروخية للسفر بها للقمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، حيث ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية، Over The Moon مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال.

والفيلم من بطولة كاثى أنج (فاي فاي)، فيليبا سو (تشانج)، روبرت ج. تشيو (تشين)، كين جونغ (جوبي)، جون تشو (الأب)، روثي آن مايلز (الأم)، مارجريت تشو (العمة لينج)، كيميكو جلين (العمة مي)، أرت بتلر (العم)، وساندرا أوه (السيدة تشونج).

لمشاهدة تروج فيلم الأنيميشن Over The Moon من هنا

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