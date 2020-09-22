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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية.. اليوم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:29 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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يعقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات وأوجه التعاون والأنشطة الفنية والاقتصادية والتنظيمية لصناعة الغاز، وكذلك لتوقيع ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.

وكانت مجموعة عمل المنتدى أقرت خطة العمل التي عرضتها اللجنة الاستشارية، خلال اجتماعها في 13 مايو 2020، والتي اشتملت على الخطط المجمعة للجان الفرعية، كما بلورتها تلك اللجان من خلال مناقشاتها الداخلية التى دارت منذ يناير 2020.

وسبق أن وقعت اللجنة الوزارية للمنتدى على الميثاق بالأحرف الأولى فى يناير 2020 بالقاهرة، واستوفى الموافقات اللازمة من جانب الاتحاد الأوروبى طبقًا لالتزامات أعضاء المنتدى من الدول أعضاء الاتحاد، كما ناقش إجراءات قبول أعضاء جدد باللجنة الاستشارية لصناعة الغاز في ظل الطلبات التى يتلقاها المنتدى من العديد من أطراف الصناعة بالمنطقة.

وجاءت فكرة إنشاء المنتدى في أكتوبر 2018، وذلك بعد انعقاد قمة ثلاثية بجزيرة كريت اليونانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نیکوس أنستاسیادس، ورئيس الوزراء اليوناني، أنطونيس ساماراس، وتم الاتفاق فيها على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.

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