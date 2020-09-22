أمريكا تسجل 37 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 37،417 إصابة مؤكدة و270 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 6،786،352 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 199،024 حالة وفاة.