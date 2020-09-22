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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 37 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 37،417 إصابة مؤكدة و270 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 6،786،352 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 199،024 حالة وفاة.

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