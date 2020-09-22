أحمد مراد يثير الجدل بغلاف «عالم الكتاب»

أثار غلاف مجلة "عالم الكتاب" والذي سيطرح بالأسواق قريبا الجدل في أوساط المثقفين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وكانت مجلة "عالم الكتاب" قد طرحت غلاف عدد سبتمبر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وانتشر الغلاف بسرعة كبيرة، وأثار العديد من ردود الأفعال والتي ناقش معظمها عدم استحقاق أحمد مراد لوجوده على غلاف مجلة حكومية بتلك الكيفية.وكتب العديد من المثقفين أن هناك قامتين تحل ذكراهم في شهر سبتمبر كانوا أولى بهذا الغلاف وهم الكاتب الكبير خيري شلبي، والكاتب الكبير جمال الغيطاني.والغلاف صممته الفنانة منار عادل، وجاء فيه وجه أحمد مراد يحتل المساحة الكاملة بدون أي تفاصيل أخرى سوى لقبه.يذكر أن رئيس تحرير مجلة "عالم الكتاب" هو الدكتور زين عبدالهادي، وأم مدير تحرير المجلة هو الكاتب الصحفي سامح فايز، وتصدر المجلة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.