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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يختار مرشحة المحكمة العليا من بين 5 قاضيات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:59 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عن اختياره الجديد لقاضي المحكمة العليا "ستكون امرأة"، وقال إن فريقه يقوم بدراسة خمسة مرشحات محتملات، وأن الإعلان الرسمي سيصدر يوم الجمعة أو السبت من هذا الأسبوع.

وقال ترامب، في إحدى محطات حملته الانتخابية في دايتون بولاية أوهايو، إن الولاية كانت تتمتع بأفضل عام مرت به على الإطلاق قبل ظهور فيروس كورونا، وبحلول "الربع الثالث" من العام الجديد ستكون أوهايو أفضل عام لها مرة أخرى، كما سخر من خصمه جو بايدن، ساعيًا إلى ربطه بالسياسات المتعلقة بالصين.

وقال ترامب إن "خيانة بايدن الوحشية" للعامل الأمريكي انتهت يوم وصوله إلى منصبه، وزعم أن بايدن ارتكب "خيانة" وتجسس على حملته الانتخابية عام 2016.

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