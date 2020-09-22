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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استكمال تصوير «Fantastic Beasts 3» بعد التوقف بسبب كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
Fantastic Beasts
Fantastic Beasts 3
وكالات
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أفادت بعض التقارير الأجنبية بإعادة تصوير فيلم الخيال Fantastic Beasts 3، بعد سلسلة توقفات استمرت لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثر بشكل كبير في تأجيل طرح الفيلم في دور العرض السينمائية.

وحسب تصريحات إيدي ريدماين، نجم الفيلم الشهير المنضم مؤخرًا للجزء الثالث، فإن العمل استأنف التصوير مرة أخرى للحاق الموعد المحدد لطرحه، ومن المقرر أن ينضم ريدماين إلى كاثرين ووترستون وجودلو، وإزرا ميلر.

وجدير بالذكر أن سلسلة "Fantastic Beasts" ستتكون من 5 أجزاء، ولكن بعد الجزء الثانى شعر القائمون على العمل بالتخوف من طرح أجزاء أخرى للعمل، بالرغم أن الجزء الأول من العمل الذى طرح في 2016، حقق إيرادات وصلت إلى أكثر من 800 مليون دولار أمريكى.

وتكلفت شركة Warner Bros حوالى 400 مليون دولار لإنتاج أول فيلمين من السلسلة، ومع بدء عمليات الإنتاج من المقرر أن يصل الجزء الثالث إلى دور العرض في نوفمبر 2021، أى بعد خمس سنوات تقريبًا من الفيلم الأول وثلاث سنوات بعده.

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