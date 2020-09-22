«القومية للفنون» تقدم أشهر الاستعراضات بساحة الهناجر

شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، فى الجزء الخامس من البرنامج لشهر سبتمبر، أمس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج عودة الروح الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، برئاسة المخرج هانى النابلسى، حفلها أمس الإثنين، والذى يستمر حتى غد الثلاثاء، على فصلين، تضمن الأول استعراض "موشح قدك المياس، أغاني بنات، دبكة المجوز، فتوات قبلي، أم الخلول"، أما الجزء الثانى من الحفل فتضمن استعراض "الحجالة، المانبوطية، الغوازي، العصا، الحصان".ويواصل القطاع تقديم برنامج عودة الروح فى السابعة والنصف مساء يوميا حتى 30 سبتمبر الجارى، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر 20 و30 جنيهًا.