رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومية للفنون» تقدم أشهر الاستعراضات بساحة الهناجر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:36 ص
القومية للفنون
القومية للفنون
ايهاب مصطفى
طباعة
شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، فى الجزء الخامس من البرنامج لشهر سبتمبر، أمس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج عودة الروح الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، برئاسة المخرج هانى النابلسى، حفلها أمس الإثنين، والذى يستمر حتى غد الثلاثاء، على فصلين، تضمن الأول استعراض "موشح قدك المياس، أغاني بنات، دبكة المجوز، فتوات قبلي، أم الخلول"، أما الجزء الثانى من الحفل فتضمن استعراض "الحجالة، المانبوطية، الغوازي، العصا، الحصان".

ويواصل القطاع تقديم برنامج عودة الروح فى السابعة والنصف مساء يوميا حتى 30 سبتمبر الجارى، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر 20 و30 جنيهًا.
القومية للفنون
القومية للفنون
القومية للفنون
القومية للفنون
القومية للفنون
القومية للفنون
القومية للفنون
القومية للفنون
القومية للفنون
القومية للفنون

موضوعات متعلقة

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

«آراب نيوز»: مصر استعدت لموسم الفيضانات بخطة محكمة لحماية مواطنيها

حقيقة فرض 190 جنيهًا رسوم دخول بوابة مرور الإسماعيلية

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 22-9-2020

هندى يفتح بطن زوجته للتحقق من جنس المولود

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 ورابط التقديم

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

الليلة.. انطلاق أول عروض «محل اللعب» بالهناجر

«القومية للفنون» تقدم أشهر الاستعراضات بساحة الهناجر

قصور الثقافة تطرح أغلفة 17 كتابًا جديدًا

«سلالات الأنوثة» ضمن فعاليات قراءة فى كتاب مترجم.. الليلة