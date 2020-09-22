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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولى فى العراق

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:38 ص
تفجير رتلا
تفجير رتلا
وكالات
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن تعرض رتل عسكري لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاستهداف بعبوة ناسفة، مما أدى إلى أضرار بإحدى الآليات.

وجاء في بيان للخلية بهذا الصدد: "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء الإثنين، إلى انفجار عبوة ناسفة".

وأشار البيان إلى أن الانفجار وقع في المنطقة ما بين قضائي بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.

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