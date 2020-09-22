كريم أبوزيد ضيف فاطمة مصطفى فى «الراديو بيضحك» على 9090
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
يحل الفنان كريم أبوزيد ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090، وذلك من السادسة إلى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.
ويكشف "كريم"، خلال الحلقة سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات، ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب، وكيف اختلف سوق الغناء حاليا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا.
كما يكشف أيضًا عن خطته فى المرحلة المقبلة وأنه سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره مايحبه، وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لألبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع مايحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل.
ويتحدث أيضًا عن اغنية "لون شعرك" وكيف كانت مختلفة لكنها هادفة ولو كانت قد تم طرحها فى هذه الأيام وتحكم السوشيال ميديا كانت ستحقق ملايين المشاهدات، وهذا مايريد تحقيقه في ألبوم "فكك من الناس".
كما يتحدث عن السوشيال ميديا، ورأيه فيها كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، و قد تشهر أشخاصًا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.
ويكشف "كريم"، خلال الحلقة سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات، ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب، وكيف اختلف سوق الغناء حاليا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا.
كما يكشف أيضًا عن خطته فى المرحلة المقبلة وأنه سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره مايحبه، وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لألبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع مايحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل.
ويتحدث أيضًا عن اغنية "لون شعرك" وكيف كانت مختلفة لكنها هادفة ولو كانت قد تم طرحها فى هذه الأيام وتحكم السوشيال ميديا كانت ستحقق ملايين المشاهدات، وهذا مايريد تحقيقه في ألبوم "فكك من الناس".
كما يتحدث عن السوشيال ميديا، ورأيه فيها كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، و قد تشهر أشخاصًا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.