كريم أبوزيد ضيف فاطمة مصطفى فى «الراديو بيضحك» على 9090

يحل الفنان كريم أبوزيد ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090، وذلك من السادسة إلى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.ويكشف "كريم"، خلال الحلقة سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات، ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب، وكيف اختلف سوق الغناء حاليا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا.كما يكشف أيضًا عن خطته فى المرحلة المقبلة وأنه سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره مايحبه، وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لألبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع مايحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل.ويتحدث أيضًا عن اغنية "لون شعرك" وكيف كانت مختلفة لكنها هادفة ولو كانت قد تم طرحها فى هذه الأيام وتحكم السوشيال ميديا كانت ستحقق ملايين المشاهدات، وهذا مايريد تحقيقه في ألبوم "فكك من الناس".كما يتحدث عن السوشيال ميديا، ورأيه فيها كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، و قد تشهر أشخاصًا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.