البرازيل تسجل 13439 إصابة و377 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الإثنين، عن تسجيلها 13439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في انخفاض لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد 377 وفاة جراء الجائحة.وأشارت بيانات الوزارة، التي نشرتها الجمعة الماضي، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 4 ملايين و495 ألفا و183 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا منذ بد انتشار الوباء 135 ألفا و793 حالة.يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.