ضبط 4.5 طن لحوم مجهولة المصدر فى حملة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع الرقابة التجارية والجهات الفنية، حملة تفتيشية لإحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، وثلاجات حفظ اللحوم والسلع الغذائية.وتهدف الحملة التي قادها محمد عبدالقوى وسامح البنا، مساعدا وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وخالد البوهي بالرقابة التموينية، ومحمد المرسي ورؤي العيسوي، بالرقابة التجارية، بالاشتراك مع الجهات الفنية، إلى التأكد من توافر السلع أمام المواطنين دون التلاعب في الأسعار، والوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين ومدى صلاحية السلع المعروضة بالأسواق للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «غير مرخصة» بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وتبين حيازته (4.5 طن لحوم مجمدة) دون فواتير أو مستندات «مجهولة المصدر»، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر المحضر 3074 لسنة 2020 جنح أمن دولة قسم أول كفر الشيخ.كما تمكنت الحملة من ضبط 3200 عبوة «إندومي» بدون أي فواتير، دخل مخزن غير مرخص، بدائرة مركز الحامول، وتحرر المحضر 2594 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، بالإضافة إلي ضبط 330 علبة سجائر مهربة، ومجهولة المصدر، بأحد المحال التجارية، بدائرة مركز الحامول، وتحرر المحضر رقم 2594 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول.وجري التحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات.