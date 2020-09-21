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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحد خريجي «البرنامج الرئاسي»: تجربة رائدة لتأهيل الشباب في عهد السيسي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:44 م
إسلام جبر
إسلام جبر
صقر محمد
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قال إسلام جبر، خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن البرنامج قدم لهم محطات ملهمة ومؤثرة في تكوينه الشخصي وزملائه، ما أكسبهم مهارات ووجهات نظر مُعتدله تجاه قضايا الوطن المختلفه.

وأضاف "جبر" في تصريحاته لـ"الدستور" أن تجربة ريادة الشباب تحولت من حلم إلى واقع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال إطلاق البرنامج الرئاسي للتأهيل، مُشيرًا لمراحل التحاقه بالبرنامج من التقديم مرورًا بالاختبارات والمقابلة الشخصية له أمام وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مع التدريب الذي امتد لعام كامل في مختلف المجالات الإدارية والتخطيط والتنمية والقيادة، بالإضافة للحصول على جرعة تثقيفية بأكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية العسكرية للعلوم والإدارة.

وأضاف خريج "البرنامج الرئاسي" أن كل التدريبات اتسمت بالفاعلية واستخدام أحدث الطرق في استعراض المعلومات والبيانات لاكتساب المهارات ومعرفة كيفية اتخاذ القرارات داخل مؤسسات الدولة، مع تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للملتحقين بالبرنامج لمختلف مؤسسات الدولة، لتحقيق معايشة واقعية داخل تلك المؤسسات، وتدريبهم للقيادة عن قُرب، بالإضافة لنماذج المحاكاة التي قادها الشباب أمام الرئيس والحكومة بكامل أعضائها في سابقة غير مسبوقة، نتج عنها إقامة مؤتمرات الشباب وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب لتكون مختصة بتدريب الشباب ورفع كفاءة العناصر الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد إسلام جبر أن فكرة الأكاديمية الوطنية للتدريب خلقت جيل جديد مدرب على أحدث المناهج الإدارية، وإثراء القطاع الحكومي بالكفاءات الشابة، بعد تدريبها وإثقالها بمهارات متنوعة، تهدف للتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى تطوير برامج الأكاديمية لتتناسب مع مختلف الوزارات والهيئات كل حسب طبيعته.

وأشاد بإطلاق الأكاديمية للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، واستقبالها دفعات جديدة بشكل مستمر، مع تدريب نواب المحافظين، حيث اندمجوا حاليًا في المرحلة الثانية من التدريب.

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