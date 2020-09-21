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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مساعدات إسبانية تصل السودان لدعم متضرري السيول

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:41 م
فيضانات السودان
فيضانات السودان
أ.ش.أ
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وصلت مطار الخرطوم الدولي اليوم الإثنين، طائرة مساعدات مقدمة من الحكومة الإسبانية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات.

وكان في استقبال الطائرة بمطار الخرطوم الدولي، السفير محمد الغزالي التجاني مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية السودانية، والسفير ألبرتو أوثلاي سفير اسبانيا لدى الخرطوم، والسفير روبرت فان دين دول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة وشعب مملكة إسبانيا على الدعم المتواصل ووقوفها بجانب الشعب السوداني في مجابهة تلك الكارثة الطبيعية، من خلال توفير المعينات اللازمة لخفض الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات.

وأشادت بمواقف إسبانيا الداعمة للسودان ومؤسسات الحكم الانتقالي، والشراكة التنموية الفاعلة من خلال عمل وكالة التعاون الانمائي الإسبانية.

وجددت وزارة الخارجية عزم السودان على توطيد العلاقات الثنائية مع مملكة اسبانيا وتوسيع مجالات التعاون وخلق فرص جديدة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

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