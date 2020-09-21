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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة سوهاج يوضح الحالة الصحية لمسن التنمر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:40 م
زيارة مسن التنمر
زيارة مسن التنمر
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قال الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه فور تداول نشطاء لفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح تنمر واعتداء 3 شباب على مسن بمحافظة سوهاج وإلقائه في أحد الترع بشكل وحشي، وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة الوصول الي المسن والذي تبين أنه أحد مواطني نجع "الحسك" التابع لمركز المراغة ويدعى صلاح. خ وشهرته "عاشور" من مواليد 1960.

وأضاف جميعة، فى بيان له منذ قليل، أنه تم التواصل مع أقارب المسن لطلب توقيع الكشف الطبي عليه وعمل اللازم له.

وتابع وكيل صحة سوهاج أنه بالفحص اتضح أن الواقعة قديمة وتعود لعدة أشهر ماضية وتم تكليف فريق طبي من مستشفى المراغة برئاسة الدكتور الفولي قنديل، مدير الإدارة الصحية بالمراغة وأخصائي باطنة وجراحة واحد الممرضات وتوجهوا لقرية المسن لكن أهل المسن رفضوا توقيع الكشف عليه وغادر الفريق الطبي دون الكشف عليه.

وأوضح أنه قام بالتواصل مع أقاربه علي مدار اليوم وبعد اتصالات استمرت لأكثر من 5 ساعات تم نقل المسن الي مستشفى سوهاج التعليمي وكان في استقباله فريق طبي على أعلى مستوى بقيادة الدكتور علاء غفير مدير الطب العلاجي وأخصائي جراحة وباطنة ونفسية وعصبية.

وأكد وكيل صحة سوهاج أنه تم عمل الأشعات والفحوصات للمسن وتم حجزه تحت الملاحظة حتى تبين عدم وجود كسور بسبب الواقعة.

ولفت جميعة أنه توجه صباح اليوم لزيارة المسن والتأكد من صحته وتوفير أي طلبات يحتاج إليها وكانت صحته جيدة، ووجه بخروج المسن بناء علي رغبة أهله وعودته للمنزل.

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